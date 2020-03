Coronavirus: une start-up genevoise ouvre la téléconsultation aux médecins

mardi, 24.03.2020

La jeune pousse OneDoc lance aujourd’hui un outil de consultation vidéo pour les professionnels de la santé. Il est désormais possible pour les patients de consulter leur praticien via un téléphone portable ou un ordinateur.

Matteo Ianni



Fondée en 2017 par Arthur Germain (CEO) et Alexandre Curreli (CTO), OneDoc est un annuaire en ligne où sont référencés plus de 50.000 professionnels, à savoir des médecins généralistes, dentistes, nutritionnistes, pédiatres, thérapeutes, et autres praticiens indépendants.