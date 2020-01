CES: Xsensio honorée dans la catégorie des technologies portables

mercredi, 08.01.2020

La jeune pousse de l'EPFL Xsensio a remporté un prix au CES 2020 pour son laboratoire microscopique La-On Skin dans la catégorie des technologies portables.

MH



Le système de Xsensio donne des indications en temps réel sur la santé et le bien-être de l’utilisateur.

La start-up de l'EPFL Xsensio participe pour la seconde fois au CES à Las Vegas. En 2019, sa fondatrice et CEO Esmeralda Megally y voyait une belle opportunité pour montrer les futurs produits de la jeune pousse aux fabricants de produits électroniques. Un an plus tard, son laboratoire microscopique "Lab-On-Skin" figure parmi les lauréats des CES Innovation Awards, dans la catégorie des technologies portables, qui récompensent une conception et une ingénierie exceptionnelles.

Capable d’analyser les biomarqueurs présents dans la sueur, notamment les électrolytes, les protéines, les hormones, le système donne des indications en temps réel sur la santé et le bien-être de l’utilisateur.

Fondée en 2014, Xsensio donne une nouvelle dimension à la collecte de données en continu et laisse entrevoir la prochaine génération de bracelets connectés. Si jusqu’ici les «wearables» sont déjà équipés de capteurs, ils ne sont généralement en mesure de récolter que des informations physiques sur l’individu, comme ses mouvements ou son rythme cardiaque. L'idée n'est pas de remplacer les prises de sang mais de compléter ce qui est réalisé ponctuellement en laboratoire avec une multitude d'informations récoltées tout au long de la journée.

La start-up vient également de débuter une collaboration avec un grand groupe américain.