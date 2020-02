FIT: La start-up Creal obtient un prêt Tech Growth de 500’000 francs

jeudi, 06.02.2020

La jeune pousse de l'EPFL Creal a obtenu un prêt Tech Growth de 500’000 francs de la Fondation pour l’Innovation Technologique (FIT).

MH



Après les lunettes de réalité virtuelle, Creal prévoit en 2020 d’utiliser sa technologie pour des lunettes de réalité augmentée, et en 2021 de développer des lunettes intelligentes.

Creal a reçu un prêt Tech Growth de 500'00 francs de la part de la FIT. La start-up basée à l’EPFL Innovation Park développe une solution de champ lumineux (light-field) pour la réalité virtuelle et augmentée qui apporte une véritable profondeur d’image et une meilleure immersion.

La solution développée par Creal vient pallier le souci de fatigue visuelle qui résulte des technologies de réalité virtuelle actuelles : celles-ci utilisent en général deux écrans plats pour créer une illusion de profondeur, tout en ignorant le besoin naturel de nos yeux de se concentrer également sur la bonne distance.

La start-up lausannoise a développé une technologie pour lunettes de réalité virtuelle et augmentée, capable de projeter des images virtuelles avec une vraie profondeur optique dans l’environnement réel en reproduisant le fonctionnement naturel des yeux.

La technologie de Creal permet aussi à l’œil de faire la mise au point entre plusieurs objets virtuels à différentes distances, c’est-à-dire que les objets virtuels sont floutés en fonction de là où l’on porte notre attention, de la même manière que nos yeux floutent naturellement l’environnement lorsqu’ils font le focus sur un objet précis.

Créée en 2017 par Tomas Sluka et d’autres co-fondateurs passés par l’EPFL, le CERN et différentes startups, Creal compte aujourd’hui 14 collaborateurs et enchaîne les distinctions. Elle a été sélectionnée parmi les 10 finalistes du « NASA iTech 2019 » en juin 2019 et a remporté le « Swisscom StartUp Challenge » en août 2019. La start-up a également été nommée « Deep Tech Pioneer » par Hello Tomorrow en novembre 2019 et a reçu le soutien de « Horizon 2020 EIC Accelerator Pilot » phase 1 et 2.

Le soutien de la FIT devrait permettre à la jeune pousse de continuer à grandir et à développer les produits suivants : après les lunettes de réalité virtuelle, la start-up prévoit en 2020 d’utiliser sa technologie pour des lunettes de réalité augmentée, et en 2021 de développer des lunettes intelligentes.