Alogo Analysis réunit un million de francs via une levée de fonds et un prêt de la FIT

mardi, 16.06.2020

La jeune pousse lausannoise Alogo Analysis, spécialisée dans le sport équestre, vient de lever 500.000 francs et a décroché un prêt du même montant auprès de la Fondation pour l’Innovation Technologique.

MH



David Deillon, fondateur et CEO de la jeune pousse Alogo Analysis.

La start-up lausannoise Alogo Analysis, spécialiste des solutions d’analyse de mouvement high-tech dans le domaine équestre, a obtenu ce mardi un prêt Tech Growth d’un montant de 500.000 francs de la Fondation pour l’Innovation Technologique (FIT), auquel s’ajoute une levée de fonds réussie de 500.000 francs également, auprès d'un pool d’investisseurs privés.

«Cette levée de fond s’inscrit dans une logique de commercialisation de notre nouvel outil de pointe dans l’analyse de mouvements équins en Europe et aux USA, ainsi qu’une volonté d’agrandir l’équipe d’Alogo afin de pouvoir étendre et élargir ses domaines de compétences», explique David Deillon, fondateur et CEO d’Alogo Analysis, dans le communiqué.

Alogo Analysis est une société suisse spécialiste de l’analyse de mouvements et de performances dans le milieu équin ayant comme but de moderniser les sports équestres à travers de nouvelles technologies dédiées aux organisateurs de compétitions, au public de celles-ci ou encore aux cavaliers et à leurs coachs.

Fondée en 2016 par David Deillon, la société et son équipe modernisent ainsi les concours hippiques grâce à un premier produit nommé Alogo Live, à destination des organisateurs et du public des compétitions.

Un second outil ciblant les cavaliers

La start-up vaudoise ajoute une nouvelle corde à son arc en lançant son deuxième produit Alogo Move Pro, issue du monde aéronautique, et met désormais son savoir-faire et son expertise dans l’analyse du mouvement équin à la disposition des cavaliers et des entraîneurs.

Chacun peut désormais mesurer objectivement ses performances, mais également suivre l’évolution de la santé et de la locomotion des chevaux. Alogo Move Pro fait appel à un capteur qui s’attache au niveau de la sangle, sous la selle et convient à toutes les disciplines équestres. Le capteur offre notamment à ses utilisateurs la possibilité de visualiser la trajectoire réelle des sauts ou encore le tracé GPS exact de leur séance. Ces données les aident ensuite à adapter leurs entraînements pour améliorer leurs performances, ainsi qu’à prévenir les blessures en détectant les variations mêmes les plus infimes.

>>Lire aussi: Au CES, Alogo Analysis a séduit le public par le sport équestre