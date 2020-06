Croissance marquée en début d'année chez Montana Tech Components

mardi, 02.06.2020

La holding industrielle Montana Tech Components voit ses résultats relativement épargnés par les conséquences sanitaires de la pandémie de coronavirus.

Michael Tojner, le CEO de Montana Tech Components.

Le conglomérat industriel Montana Tech Components (MTC) a affiché sur les trois premiers mois 2020 une croissance de plus de 40% à 447,9 millions d'euros. L'excédent d'exploitation (Ebit) a été multiplié par plus de deux, à 42,1 millions, détaille le compte-rendu intermédiaire publié mardi. Le premier partiel était resté relativement épargné par les conséquences de la pandémie de Covid-19.



La contribution aux ventes du constructeur allemand de batteries Varta a bondi de 170% à 198,5 millions, grâce notamment à l'acquisition de Varta Consumer Batteries. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a été triplé à 51,7 millions. Sur l'ensemble de l'exercice en cours, la direction vise pour cette filiale un chiffre d'affaires de 780 à 800 millions d'euros, assorti d'un Ebitda de 175 à 185 millions.



Aluflexpack de son côté a étoffé ses revenus de près de 10% à 55 millions.



Sur le plan organisationnel, les subdivisions Universal Alloy et Alu Menziken ont été regroupées début janvier au sein d'Aerospace et y seront prochainement rejointes par Asta et Alpine Metal Tech. MTC Group se compose de quatre divisions: Montana Energy Storage (c’est-à-dire Varta), Montana Aerospace Components (avec UAC et Alu Menziken Extrusion), Montana Metal Tech (Alpine Metal Tech) et Montana Industrial Components (Aluflexpack et Asta).



La direction prévient que le groupe ne traversera pas la crise de la Covid-19 indemne, mais espère que la diversification des activités permettra d'atténuer, voire d'effacer l'impact négatif de la pandémie sur la division Aerospace. (AWP)



