Suisse: les prix à la consommation ont augmenté en mars

jeudi, 06.04.2017

L'indice des prix à la consommation (CPI) en Suisse a légèrement progressé de 0,2% sur un mois à 100,7 points en mars, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Sur un an, le renchérissement a atteint 0,6%.

Les chiffres de l'inflation s'inscrivent dans les prévisions des analystes consultés par AWP. Ces derniers tablaient sur un renchérissement mensuel entre 0,0% et +0,3% et de +0,3% et +0,7% sur une base annuelle.

La hausse sur un mois résulte notamment de l'augmentation des prix des voyages à forfait internationaux et des transports aériens. Les prix dans l'habillement ont également augmenté après les soldes saisonniers. En revanche, les prix des légumes et des produits pétroliers ont diminué, a précisé l'OFS dans un communiqué.(awp)