Bourse Zurich: ouverture attendue en légère hausse

lundi, 03.04.2017

La hausse est essentiellement soutenue par les deux poids lourds pharmaceutiques, Novartis et Roche.

La Bourse suisse devrait ouvrir en légère hausse lundi, reprenant des couleurs après une fin de semaine en repli. Wall Street a légèrement baissé vendredi à l'issue de la dernière séance du trimestre. L'actualité était peu chargée au niveau des annonces d'entreprises. Les investisseurs se tourneront donc vers les nombreuses statistiques économiques attendues cette semaine. En Suisse, Galenica devrait retenir l'attention après avoir dévoilé les détails de l'entrée en Bourse de sa filiale. Novartis et Roche soutenaient le SMI.

"Les indices européens devraient ouvrir sans réelle tendance ce matin avant une semaine chargée au niveau des statistiques économiques (emploi américain vendredi), des comptes rendus (Beige book de la Fed mercredi) et des visites d'Etat" avec la rencontre à Washington entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, ont indiqué les analystes de Mirabaud Securities.

Les statistiques helvétiques seront alimentées dans la matinée par les chiffres du commerce de détail en février et l'indice PMI des directeurs d'achat en mars. La zone euro dévoilera également une série de données macroéconomiques, tout comme les Etats-Unis. Au Japon, la confiance des grandes industries s'est encore renforcée, selon l'indice Tankan.

A la Bourse suisse, le SMI s'annonçait en progression de 0,11% à 8668,54 points. La hausse était essentiellement soutenue par les deux poids lourds pharmaceutiques, alors que les autres valeurs vedettes reculaient modestement.

Novartis et Roche (tous les deux +0,5%) ont annoncé des résultats pour leurs médicaments. Le premier a décroché auprès de la Commission européenne une extension d'indication pour l'anticancéreux combiné Tafinlar et Mekinist, pour traiter le cancer du poumon avancé ou métastatique non à petites cellules (NSCLC) chez les patients présentant un mutation du gène BRAF V600.

Le second a présenté des résultats d'étude de phase III encourageants sur l'administration en seconde ligne de traitement d'Alecensa chez des patients atteints de cancer du poumon NSCLC positif au lymphome anaplasique kinase (ALK).

Le troisième poids lourd Nestlé (-0,1%) s'inscrivait par contre en baisse.

Parmi les bancaires, le titre Credit Suisse (-0,1%) ne faisait pas grand cas de l'enquête ouverte à son encontre dans plusieurs pays pour soupçons de fraude fiscale. UBS (-0,1%) ne faisait guère mieux.

Bâloise (-0,1%) a finalisé le rachat de trois paquets d'actions de Pax Anlage, représentant 70,96% du capital et des droits de vote de la société immobilière.

Galenica (pas de cours avant-Bourse) a réduit la fourchette de prix de l'action de sa future entité Galenica Santé dans le cadre de l'introduction en Bourse (IPO), mais a décidé d'augmenter le volume de l'offre de base et l'option de surallocation pour répondre à une forte demande.

Sur le marché élargi, Schmolz+Bickenbach a amélioré ses résultats en début d'année. Evolva a conclu avec le géant américain Cargill un partenariat de production et de distribution d'Eversweet, dont le lancement est attendu en 2018.(awp)