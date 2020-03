Coronavirus: les Suisses approuvent les mesures du Conseil fédéral

dimanche, 08.03.2020

La grande majorité des Suisses approuvent les mesures prises par le Conseil fédéral et ne se sentent pas ou peu menacés par le virus.

Selon l'enquête, la population suit largement les mesures de prévention recommandées par la Confédération. (Keystone)

Malgré un nombre croissant de cas de coronavirus en Suisse, une majorité de la population reste calme. Selon un sondage, elle soutient clairement les mesures prises par la Confédération.

Selon ce sondage de l'institut de recherche Link, pour le SonntagsBlick, 76% des sondés considèrent par exemple que l'interdiction des grands événements est appropriée. L'enquête a été menée du 3 au 6 mars auprès de 1074 personnes dans les trois régions linguistiques principales du pays.

Les deux tiers (67%) des personnes interrogées ne se sentent pas ou peu menacées par le virus. En revanche, 24% jugent le danger lié au coronavirus comme moyen et 8% comme élevé. Ces valeurs restent stables et n'ont que peu changé par rapport à la semaine précédente.

Un sondé sur quatre est favorable à la fermeture des frontières avec l'Italie, pays le plus touché par le coronavirus avec la Chine, la Corée du Sud et l'Iran. Le Conseil fédéral et les ministres européens de la santé se sont jusqu'à présent prononcés contre cette mesure, en raison de ses importantes conséquences.

Suffisamment informé

La gestion de la crise par le Conseil fédéral est jugée comme bonne par une grande partie des personnes interrogées. Par ailleurs, 86% estiment que l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) les informe suffisamment.

Selon l'enquête, la population suit largement les mesures de prévention recommandées par la Confédération. Ainsi, 93% des sondés disent se laver fréquemment les mains, 76% évitent de se serrer la main et plus de la moitié s'abstiennent temporairement de voyager à l'étranger.

Les masques de protection ne convainquent en revanche pas. Moins d'une personne sur dix envisage d'en porter.

Rapide propagation

Le coronavirus continue de se propager rapidement en Suisse. Selon les chiffres de l'OFSP publiés samedi à midi, le pays comptait 228 personnes infectées.

Dans le détail, le bilan fait état de 264 cas testés positifs en Suisse et un dans la Principauté de Liechtenstein: 228 ont été confirmés et 36 autres sont encore en cours d'analyse après un premier résultat positif. Vendredi, l'Office fédéral de la santé publique avait signalé 181 cas confirmés.

Un premier décès avait été annoncé jeudi, une femme de 74 ans dans le canton de Vaud. Elle s'était probablement infectée en Italie. La patiente est décédée au CHUV, où elle était hospitalisée depuis le 3 mars. Elle souffrait de problèmes respiratoires et son état s'est brutalement détérioré. (ats)