Valora: révision à la baisse des perspectives de crédit par Credit Suisse

vendredi, 27.03.2020

Credit Suisse ne change pas sa notification sur la note de crédit de Valora, avec un "Low BBB". Mais la grande banque zurichoise a révisé à la baisse les perspectives de crédit du spécialiste de boutiques dans les gares et points de passage de "stable" à "négatif".

Credit Suisse justifie sa décision dans une note publiée vendredi, indiquant que Valora s'attend à un recul de son chiffre d'affaires, vu le nombre croissant de magasins fermés, la contraction des heures d'ouverture et la baisse de fréquentation des points de vente de la part des clients.



Les mesures prises, telles que l'exonération des dividendes pour 2019 et les restrictions d'investissement, devraient en principe améliorer la santé du groupe. Mais pour l'exercice 2020, la banque anticipe une grave mise en souffrance des revenus et des bénéfices. En abaissant les perspectives à "négatives", la banque tient compte des incertitudes liées à la crise du Covid-19 sur la marche des affaires et les perspectives d'avenir. En outre, Credit Suisse limite ses prévisions à une reprise progressive.



"Dans notre scénario de stress actuel, qui est basé sur les informations reçues de Valora, les principaux ratios de crédit diminueront de manière significative en 2020", précise Credit Suisse. En 2021, la couverture sera probablement inférieure à ce qui avait été prévu par le passé, vu le report des investissements.

Valora n'a actuellement aucune obligation en cours.(awp)