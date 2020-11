Une cinquantaine d’agences UBS seraient sur la sellette

lundi, 02.11.2020

La grande banque UBS envisagerait la fermeture d'une cinquantaine de succursales.

Selon une source interne, UBS aurait l'intention de fermer plus d'une cinquantaine de ses succursales en Suisse. L'information n'a pas été confirmée par la banque. (Keystone)

La banque de la Bahnhofstrasse, à Zurich, aurait l'intention de fermer plus d'une cinquantaine de ses succursales en Suisse. C'est du moins ce qu'affirme lundi le portail d'informations financières zurichois Inside Paradeplatz, se basant sur une source "interne" anonyme.



Sollicitée par AWP, l’établissement n'a pas souhaité commenter l'information, se contentant de rappeler qu'elle "évalue régulièrement son réseau au regard des besoins changeants de la clientèle. Et de signaler que le nombre d'agences UBS en Suisse est actuellement de 240, et non 300 comme indiqué dans l'article.



L'établissement a laissé entendre que l'offre numérique est développée pour prendre en compte la "numérisation croissante" de la clientèle, tout en réaffirmant que le conseil personnalisé est une "marque de fabrique d'UBS et va le rester".



Fin août, le concurrent Credit Suisse avait annoncé la fermeture de 37 succursales, ramenant le total de ses agences sur le territoire helvétique à 109. (AWP)