UBS table sur un bénéfice trimestriel de 1,5 milliard de dollars

jeudi, 09.04.2020

La grande banque revendique des bonnes performances opérationnelles dans tous les secteurs d'activité et des ratios de capitalisation (fonds propres dur et levier) conformes aux objectifs.

"Nous avons soutenu nos clients par des prêts et des conseils, les aidant à naviguer dans cet environnement très difficile", affirme le directeur général Sergio Ermotti, cité dans le communiqué.

UBS prévoit de dégager un bénéfice de 1,5 milliard de dollars au premier trimestre 2020. La grande banque revendique des bonnes performances opérationnelles dans tous les secteurs d'activité et des ratios de capitalisation (fonds propres dur et levier) conformes aux objectifs.

Ces résultats prennent en compte les charges liées aux pertes de crédit et les ajustements liés à cette activité, indique jeudi le numéro un bancaire helvétique.

UBS a décidé de participer au plan d'aide du Conseil fédéral dans le cadre de la crise sanitaire et économique provoquée par le coronavirus. La grande banque va ainsi accorder des prêts à 0% garantis par la Confédération destinés aux entreprises touchées par les restrictions imposées pour lutter contre la propagation de la pandémie.



UBS publiera ses résultats trimestriels complets le 28 avril.(AWP)