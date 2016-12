Credit Suisse verse 5,28 milliards de dollars pour solder la crise des subprimes aux USA

vendredi, 23.12.2016

La grande banque devra s'acquitter d'une amende de 2,48 milliards de dollars, plus un dédommagement aux clients de 2,8 milliards étalé sur une période de cinq ans.

Credit Suisse est parvenu à un accord avec le Département américain de la justice (DoJ) dans l'affaire des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS), un des produits financiers ayant mené à la crise des subprimes de 2008. La grande banque devra s'acquitter d'une amende de 2,48 mrd USD, plus un dédommagement aux clients de 2,8 mrd étalé sur une période de cinq ans, indique-t-elle vendredi.

Afin de couvrir ces pénalités, le numéro deux bancaire helvétique va constituer une provision supplémentaire de 2 mrd USD, qui viendra s'ajouter aux réserves déjà prévues. Cette somme sera comptabilisée au quatrième trimestre 2016.

La convention libère Credit Suisse d'une éventuelle procédure civile intentée par le DoJ suite à la titrisation, la souscription et l'émission de titres RMBS, une activité menée par Credit Suisse principalement entre 2005 et 2007. L'accord conclu avec les autorités américaines a été approuvé par le conseil d'administration de CS, précise le communiqué.

Les investisseurs semblaient soulagés par l'épilogue de cette affaire. A 9h22, la nominative CS prenait 1,1% à 15,50 CHF, dans un SMI en hausse de 0,23%.

Cette annonce intervient quelques heures après celle de Deutsche Bank, qui devra s'acquitter d'une paiement total de 7,2 mrd USD pour son rôle joué dans la crise des subprimes aux Etats-Unis. Cette somme comprend des dédommagements aux clients à hauteur de 4,1 mrd. Le géant allemand a donc réussi a diviser pratiquement par deux les prétentions des autorités américaines, qui réclamaient initialement près de 14 mrd USD.

Credit Suisse ne peut pas en dire autant. Les prétentions du DoJ se situaient dans une fourchette entre 5 et 7 mrd USD, selon une dépêche récente de Reuters. La convention signée entre la banque aux deux voiles et l'administration américaine n'apparaît pas comme une surprise. Des rumeurs circulaient depuis plusieurs jours à ce sujet.

Le litige concerne la période ayant précédé la crise financière et remonte à 2007. Aux Etats-Unis, de nombreuses banques ont accordé des prêts hypothécaires à des familles modestes puis ont transféré le risque aux investisseurs, sous forme d'instruments financiers complexes. Les établissements ont encaissé au passage de juteux profits.

A l'effondrement du marché courant 2007, ces titres adossés à des hypothèques ont perdu l'entier de leur valeur. De nombreux investisseurs, s'estimant floués, ont poursuivi leur banque, avec succès. Cet accord met un terme au litige le plus important auquel devait répondre CS.

La rivale UBS ronge, elle, encore son frein. A fin octobre, les provisions constituées pour les créances hypothécaires aux Etats-Unis ont connu une envolée. La direction de la banque aux trois clés les a portées à 1,405 mrd USD, contre 988 mio à fin juin.

Fait assez rare, Barclays a choisi la voie de la confrontation dans son bras de fer avec les Etats-Unis sur les RMBS. La banque britannique devra répondre de ses agissements devant la justice américaine, puisque celle-ci a refusé le règlement financier proposé par les autorités. Une plainte a été déposée jeudi devant un tribunal fédéral de New York, a annoncé jeudi le DoJ.

Trois grandes banques américaines, JPMorgan Chase, Citigroup et Morgan Stanley, ont déjà accepté de payer un montant cumulé de 23 mrd USD pour solder des poursuites liées à ces prêts hypothécaires résidentiels.(awp)