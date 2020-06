Takeaway avalé par Eat.ch en Suisse

mardi, 02.06.2020

La fusion des deux marques Takeway et Eat.ch renforce encore la position du leader suisse Eat.ch, fondé en Suisse en 2007.

EAT.ch et Takeaway.com fusionnent et continuent à fonctionner comme EAT.ch en Suisse.

Les deux prestataires de repas à domicile Eat.ch et Takeaway.com ont décidé d'unir leur destin. Le leader suisse Eat.ch, membre du réseau anglais Just Eat, avalera son concurrent néerlandais tout rond et imposera sa marque sur le territoire helvétique.



Les clients de la nouvelle plateforme auront accès aux plats de plus de 3000 restaurants partenaires, indique le groupe zurichois. Les détails financiers de l'opération ne sont pas divulgués. L'offre s'étend également géographiquement: EAT.ch couvrira désormais également le Tessin, Takeaway.com étant déjà représenté dans le canton italophone. Cette fusion ne change rien pour les utilisateurs de Takeaway.com: ils sont désormais automatiquement redirigés vers le site Eat.ch

Cependant, la marque Takeaway.com ne disparaîtra pas complètement: Eat.ch en assumera l'identité visuelle à l’aide d’un logo et de la couleur orange qui assure une cohérence internationale. (AWP/ATS & SM)