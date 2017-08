Chine: la production industrielle s'essouffle plus que prévu

lundi, 14.08.2017

La fragile conjoncture économique de la Chine commence à peser sur l'activité et la demande.

Un amoindrissement de la demande étrangère explique en partie l'essoufflement de la production de biens de consommation. (Keystone)

La production industrielle en Chine a fortement ralenti en juillet, s'essoufflant à l'unisson des ventes de détail — signes de la fragilité persistante de conjoncture économique, à l'heure où les efforts de Pékin pour réduire la dette du pays commencent à peser sur l'activité et la demande.

La production industrielle dans la deuxième économie mondiale a progressé de 6,4% sur un an en juillet, selon les chiffres publiés lundi par le Bureau national des statistiques, un organe gouvernemental.

C'est très en-deçà de la hausse enregistrée en juin (+7,6%) et un ralentissement plus marqué que ce qu'attendaient en moyenne les analystes sondés par l'agence Bloomberg (ils anticipaient +7,1%).

Le tableau n'est guère plus encourageant du côté des ventes de détail, baromètre de la consommation des ménages: elles ont gonflé de 10,4% en juillet, un ralentissement sensible par rapport à juin (+11%) et là encore en-deçà de la prévision médiane des experts (+10,8%).

Les ventes de voitures mais aussi de meubles et d'électroménager ont décéléré de concert, reflétant la prudence des consommateurs mais également le net refroidissement du marché immobilier --auquel est souvent liée la demande pour ces produits--.

"L'économie reste dans l'ensemble solide, (...) mais le contexte international est compliqué et volatile, les défis des réformes structurelles (en Chine) persistent, et de profondes inquiétudes abondent", a reconnu Mao Shengyong, analyste du BNS, lors d'une conférence de presse.

Certes, un amoindrissement de la demande étrangère (les ventes à l'export ont violemment ralenti) explique en partie l'essoufflement de la production de biens de consommation.

Tout comme le douloureux rééquilibrage engagé par Pékin au détriment des industries lourdes, exhortées à sabrer leurs colossales capacités excédentaires.

Mais de l'avis des analystes, cette morosité des statistiques économiques s'explique aussi par le durcissement réglementaire mené tambour battant par Pékin à l'encontre du secteur financier, dans l'objectif de réduire l'abyssal endettement du pays.

Quitte à renchérir le crédit et à pénaliser des moteurs cruciaux de l'économie: le PIB chinois avait connu au premier semestre un sursaut largement dû au boom de la construction et à une nouvelle embardée de l'endettement.

"Le durcissement des politiques (économiques) va peser sur les infrastructures et les investissements immobiliers dans les mois qui viennent", observaient les analystes du cabinet Capital Economics.

Déjà, les investissements en capital fixe --jauge entre autres des dépenses publiques dans les infrastructures-- en témoignent.

Ils ont gonflé de 8,3% sur un an sur la période janvier-juillet, trébuchant après une croissance de 8,6% sur l'ensemble du premier semestre.

Les investissements immobiliers ont quant à eux grimpé de 7,9% sur les sept premiers mois de l'année, contre 8,5% sur la période janvier-juin. (awp)