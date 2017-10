Les milliardaires sont encore plus riches en 2016

jeudi, 26.10.2017

La fortune des milliardaires a atteint les 6000 milliards de dollars en 2016, une hausse de 17% par rapport aux années précédentes. Pour la première fois, les ultra-riches asiatiques ont devancé leurs homologues américains.

Pour la première fois, le nombre de milliardaires asiatiques a dépassé celui des américains.(Pixabay)

Le nombre de milliardaires mais aussi leur fortune a augmenté en 2016. Le patrimoine total des ultra-riches au niveau mondial s'est accru de 17% à 6000 milliards de dollars, a indiqué UBS dans une étude. Quant au nombre de personnes très fortunées, il a augmenté de 10%, atteignant les 1542 milliardaires. Vu le vieillissement de la population, cette fortune devrait bientôt changer de main d'ici 20 ans à destination de leurs héritiers mais aussi des oeuvres de bienfaisance.

Pour la première fois, le nombre de milliardaires asiatiques a dépassé celui des américains, a précisé la banque aux trois clés dans son "Billionaires Report 2017". Leur nombre est passé à 637 (+23%), contre 563 (+5%) aux Etats-Unis et 342 (stable) en Europe.

La fortune totale détenue par les milliardaires du continent asiatique a bondi en 2016 de 31% à 2000 milliards de dollars. En comparaison, les avoirs des milliardaires américains a progressé de 15% à 2800 milliards.

Le rebond de la croissance mondiale, du prix des matières premières et des marchés financiers devraient soutenir la tendance haussière cette année et en 2018.

Vu le vieillissement de la population, 2400 milliards de dollars de fortune devraient changer de main d'ici les 20 prochaines années, non seulement à destination de leurs héritiers mais aussi les oeuvres de bienfaisance, ont estimé les spécialistes de la banque zurichoise. Plus de deux-tiers (39%) de la fortune totale est ainsi actuellement détenue par des personnes âgées de plus de 70 ans.(awp)