Le marché suisse des fonds en légère hausse en novembre

mardi, 20.12.2016

La fortune des fonds de placement recensés en Suisse s'est élevée en novembre à 910,3 milliards de francs, en légère hausse de 0,1% par rapport au mois précédent. Les sorties nettes de trésorerie se sont montées à 0,7 milliard, précise mardi la faîtière Swiss Fund and Asset Management Association (Sfama) dans son compte rendu périodique.



Les fonds obligataires ont enregistré les plus forts désinvestissements, leurs avoirs reculant de 1,7 milliard de francs, tandis que les fonds en actions ont profité d'un afflux de 2,5 milliards. Selon le directeur Markus Fuchs, "dans les flux financiers, nous avons constaté une réaffectation des fonds obligataires en fonds en actions. Ce positionnement reflète les attentes du moment des investisseurs dans une croissance économique possible".



La répartition par catégorie est restée inchangée, la part du lion revenant aux fonds en actions (41,0%), suivie par les fonds obligataires (31,4%), les fonds stratégiques de placement (12,0%) et ceux du marché monétaire (7,9%). - (awp)