Le GIMS renonce aux 16,8 millions de francs de l’Etat de Genève

mardi, 26.05.2020

La fondation qui chapeaute l’organisation du Salon de l’auto de Genève renonce à l’aide financière que le Canton de Genève était prêt à lui consentir, pour un peu moins de 17 millions de francs. D’autre part, l’organisation d’une édition en 2021 est très incertaine pour l’instant.

MI



, le GIMS est la plus grande manifestation de Suisse. Elle a attiré, en 2019, plus de 600'000 visiteurs et près de 10'000 représentants des médias. (Keystone)

La fondation qui chapeaute l’organisation du Salon de l’auto – ou Geneva international motor show (GIMS) – a annoncé ce mardi vouloir renoncer à l’aide financière que le Canton de Genève était prêt à lui consentir, pour un peu moins de 17 millions de francs.

Pour rappel, l’événement avait dû être annulé fin février en raison de la pandémie. La Fondation avait alors sollicité l’Etat de Genève pour une aide financière afin de couvrir les pertes liées à la suppression du GIMS 2020 estimées à 11 millions de francs et préparer une nouvelle édition. Suite à cette demande, le Conseil d’Etat avait proposé d’accorder à la Fondation, sous certaines conditions, un prêt de 16.8 millions de francs.

Pas d'accord sur les conditions

Dans un communiqué publié mardi, cette dernière indique que les conditions posées par le Conseil d'État pour recevoir la manne financière seraient «contraires à ses statuts». «La Fondation remercie le Conseil d’Etat pour le projet de loi ayant pour objectif d’accorder ce prêt au GIMS. Cependant, les conditions accompagnant ce prêt et, notamment, visant à la sous-traitance complète du Salon y compris la conceptualisation à Palexpo SA ne sont malheureusement pas acceptables pour la Fondation. »

La Fondation poursuit ses recherches afin de retrouver, au plus vite, une stabilité financière et envisager l’organisation d’une prochaine édition.

À ce propos, l’organisation d’une édition en 2021 est très incertaine pour l’instant - condition liée à la clause d’urgence du projet de loi. "Les exposants majeurs du GIMS nous encouragent et recommandent vivement d’envisager la prochaine édition en 2022", indique la Fondation dans son communiqué.

Pour rappel, le GIMS est la plus grande manifestation de Suisse. Elle a attiré, en 2019, plus de 600'000 visiteurs et près de 10'000 représentants des médias. Ses retombées économiques pour le canton de Genève sont évaluées à environ 200 millions de francs.

>>Lire aussi: L'Etat de Genève veut accorder un prêt au GIMS