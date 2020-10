La BCV va gérer les fonds durables de la Fondation Ethos

jeudi, 08.10.2020

La Fondation Ethos, spécialisée dans l'investissement responsable, va transférer la gestion de ses fonds durables à la Banque cantonale vaudoise (BCV).

Ethos et la BCV veulent renforcer leur collaboration au cours des prochaines années.(Keystone)

La Fondation Ethos et la Banque cantonale vaudoise ont conclu un partenariat stratégique afin de proposer aux investisseurs des solutions dans l'investissement responsable. L'unité de gestion institutionnelle de la BCV sera chargée de la gestion des six véhicules d'investissement susmentionnés, précise un communiqué diffusé jeudi. Il s'agit de trois fonds actions, deux fonds obligataires et un fonds d'allocation d'actifs.



Les changements sont soumis à l'accord des autorités compétentes. Le calendrier précis est en cours d'élaboration. Les contours financiers de cette coopération n'ont pas été dévoilés.



Ethos et la banque veulent renforcer leur collaboration au cours des prochaines années et ambitionnent de créer un nouveau pôle de compétences dans la finance durable en Suisse.(ATS)