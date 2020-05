SFP veut augmenter son capital de près de 62 millions de francs

vendredi, 22.05.2020

La fondation de placement SFP va procéder à une augmentation de capital de près de 62 millions de francs du 25 mai au 10 juin.

Adrian Murer,CEO SFP Group AG.

La fondation de placement SFP va débuter lundi prochain une augmentation de capital, portant sur un volume maximal de 61,91 millions de francs. Le produit de l'opération servira à la poursuite de développement et à la diversification du portefeuille immobilier.



Dans le cadre de l'augmentation, qui s'étendra du 25 mai au 10 juin, les actionnaires existants pourront exercer un droit de souscription par tranche de 13 actions en circulation, au prix d'émission unitaire de 122,00 francs net, précise la fondation zurichoise vendredi dans un communiqué.



Les droits de souscription seront négociables dès le début de l'opération jusqu'au 8 juin. La limite pour l'émission de nouveaux titres a été fixée à 507'488. Les parts non souscrites ne seront pas émises.



Le nombre définitif des actions à émettre sera communiqué aux investisseurs le 12 juin et leur libération est prévue pour le 16 juin.(awp)