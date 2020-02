Baselworld se dit prêt à ouvrir fin avril malgré le coronavirus

jeudi, 20.02.2020

La foire horlogère et joaillière Baselworld se tiendra comme prévu à partir du 30 avril. Les mesures de protection contre le coronavirus ont été prises.

Les préparatifs battent leur plein.(Keystone)

Les préparatifs battent leur plein et toutes les mesures de protection contre le coronavirus ont été prises, assurent les organisateurs de la manifestation horlogère Baselworld, qui aura lieu à partir du 30 avril.



"Nous ouvrirons le salon comme prévu. Sur la base des informations complètes que notre équipe de surveillance a recueillies jusqu'à présent, nous n'avons aucune raison d'en douter", déclare le directeur Michel Loris-Melikoff, cité dans le communiqué publié.



"Nous sommes également heureux de voir le nombre d'exposants être à nouveau à la hausse y compris, par exemple, dans le secteur des pierres précieuses qui enregistre une augmentation de 50%", relève le dirigeant de Baselworld qui a dû faire face à un repli important des exposants ces dernières années, notamment pour des raisons de coûts mais également organisationnelles.



La plus importante foire du secteur horloger, appartenant au groupe MCH, se dit suivre de près l'évolution du virus appelé Covid-19. Baselworld se tiendra du 30 avril au 5 mai.



D'autres salons suisses ont pris diverses mesures pour réagir à l'épidémie de coronavirus, qui a dépassé jeudi les 2100 morts. Le Salon international des inventions de Genève, initialement prévu fin mars, a été reporté en septembre, tandis que le salon de l'auto a mis en place des mesures de sécurité avec notamment la désinfection des infrastructures et des recommandations d'hygiène aux participants.



Swatch Group a annulé son propre salon horloger "Time to Move", qui devait se tenir entre fin février et début mars à Zurich, invoquant l'épidémie du coronavirus. (awp)