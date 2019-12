La flamme olympique de Lausanne 2020 sera alimentée en bois local

mardi, 10.12.2019

La flamme des Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020 sera entièrement alimentée aux pellets labellisés «Bois Suisse».

MH



Les pellets qui alimenteront la flamme olympique sont produits par Enerbois.(Keystone)

Pour la première fois de l’histoire des Jeux Olympiques modernes, la flamme des Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020 sera alimentée par du bois local. Cette innovation écologique, simple de prime abord, est en réalité le fruit d’une recherche poussée et la résultante d’une collaboration étroite menée par Lignum Vaud, Partenaire Institutionnel de Lausanne 2020, et les sociétés Enerbois, Fireforce Technology et O.Bise.

Pendant toute la durée de la manifestation, la flamme sera entièrement alimentée aux pellets labellisés «Bois Suisse», garantissant une économie forestière durable, ainsi qu’une énergie de proximité.

La prouesse technologique réside essentiellement dans la conception d’un brûleur capable de délivrer une flamme entièrement autonome pendant des cycles de 24 heures, contrainte fixée par le comité d’organisation de Lausanne 2020. Mise au point par une équipe de chercheurs et d’industriels locaux, dont Fireforce Technology, ce brûleur a pris place dans une vasque au design inspirant, conçue par l’étudiant François Lafortune de l’Ecole Cantonale d’Art de Lausanne (ECAL), et construite par les apprentis du C-For ! et de l’Ecole de la Construction.

Les pellets qui alimenteront la flamme olympique sont produits par Enerbois, la plus grande centrale de biomasse de Suisse romande, à base d’énergie 100% renouvelable. Aucune énergie fossile n’est employée pour leur production, la sciure nécessaire étant séchée par la chaleur issue des gaz de combustion de la chaudière. En outre, les faibles distances d’acheminement jusqu’au site des JOJ, assurées par la société O.Bise, offrent une empreinte carbone extrêmement faible.