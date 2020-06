Sept ans de contrat entre Temenos et l'indien HCL Technologies

mardi, 02.06.2020

La firme genevoise Temenos a conclu un partenariat avec la multinationale indienne.

Max Chuard, Chief Financial Officer and Chief Operating Office de Temenos. (Keystone)



Le spécialiste des logiciels bancaires Temenos a conclu un partenariat avec le groupe indien HCL Technologies. Ce dernier a obtenu une licence pour développer et commercialiser des services non-bancaires de la société genevoise. Le contrat court sur une durée de sept ans et aura un impact positif sur les résultats du groupe. La multinationale, basée à Noida dans l'Uttar Pradesh, déploie des activités dans 44 pays.



L'accord entre Temenos et HCL devrait doper les revenus tirés des licences de logiciels et sur le résultat opérationnel (Ebit) non-IFRS et renforcera de 1% à 2% le bénéfice par action annuel non-IFRS sur la durée du contrat. (AWP)