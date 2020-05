Postfinance, nouveau client majeur pour Leonteq

lundi, 27.04.2020

La firme financière zurichoise Leonteq distribuera des produits structurés avec Postfinance.

Le spécialiste zurichois des produits structurés va prendre en charge la totalité des services liés à la vente de ce genre d'investissement - notamment l'émission, la documentation, la sécurisation et prendre la fonction d'animateur de marché. (Keystone)

Leonteq a remporté un contrat auprès de Postfinance pour l'émission et la distribution de produits structurés, qui fait suite à une phase pilote. Le spécialiste zurichois des produits structurés va prendre en charge la totalité des services liés à la vente de ce genre d'investissement - notamment l'émission, la documentation, la sécurisation et prendre la fonction d'animateur de marché.



Postfinance de son côté aura la fonction de garante et sera responsable pour la distribution de ces produits via ses propres canaux de vente. Postfinance est l'un des prestataires de services financiers les plus importants de Suisse avec plus de 2 millions de clients. Les détails financiers de cette coopération n'ont pas été dévoilés. Cette collaboration fait suite à un processus d'appel d'offres complet. (AWP)