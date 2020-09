Wisekey sécurisera un test de dépistage en temps réel

jeudi, 17.09.2020

La firme de cybersécurité genevoise Wisekey a été retenue pour sécuriser un test de dépistage du coronavirus. La société de technologies de la santé allemande Digital Diagnostics s’appuiera sur ses solutions de sécurité et de gestion d’identité pour chiffrer les données de son dispositif poche.

Le fondateur, président et CEO Carlos Moreira. La société basée à Genève, mais enregistrée à Zoug, a été fondée en 1999. (Keystone)

L'entreprise genevoise de cybersécurité Wisekey a décroché un contrat auprès de l'allemand Digital Diagnostics, spécialisé dans les technologies de la santé. Sa mission: sécuriser son test du coronavirus, nommé Digid Cantisense SARS-CoV-2.

A la façon d’un laboratoire de poche, ce dispositif permet le dépistage immédiat de la maladie. Les solutions de Wisekey sont utilisées pour certifier et chiffrer les données issues du capteur élaboré par Digital Diagnostics. Ce test «peut être utilisé en quatre étapes n'importe où directement sur le terrain par des médecins généralistes, des ambulanciers et du personnel infirmier», a précisé Wisekey dans un communiqué, ce jeudi. Les résultats sont disponibles en cinq minutes. Le transport chronophage des échantillons au laboratoire n’est donc plus nécessaire.



Les détails financiers du contrat n'ont pas été divulgués. (ATS)



