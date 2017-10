Lego met à l'honneur les femmes de la Nasa

jeudi, 19.10.2017

La firme danoise mettra en vente le 1er novembre un set de figurines Lego à l'éfigie de quatre femmes qui ont marqué l'histoire de la conquête spatiale.

Le groupe Lego a présenté la conception finale et la date de lancement de l'ensemble "Femmes de la Nasa". Des figurines Lego à l'effigie de Sally Ride, première américaine dans l'espace, Nancy G.Norman, astronome qui a contribué au télescope Hubble, Mae Jemison, première Afro-Américaine dans l'espace en 1992, et Margaret Hamilton, informaticienne ayant conçu les logiciel embarqués du programme Apollo. Quatre femmes qui ont marqué l'histoire de la conquête spatiale.

Tout a commencé lorsque sous le titre "Ladies rock outer space", Maia Weinstock, conceptrice de fans de Lego, a présenté son idée d'un set de femmes de la NASA à la plateforme de crowdsourcing de Lego Ideas. Grâce au soutien de nombreux fans, son projet a finalement été sélectionné pour sa valeur inspirante. Les figurines mettront à l'honneur les femmes accomplies dans les métiers des STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques).

Les femmes à l'honneur

"Dans tous les domaines de la science, de l'ingénierie et de la technologie, les femmes pionnières ont toujours été sous-estimées pour leur travail pourtant révolutionnaire. Nous avons également vu que lorsque les filles et les femmes reçoivent plus d'encouragement dans les domaines STIM, elles sont plus susceptibles de poursuivre une carrière dans ces domaines ", a déclaré Maia Weinstock.

"Avec ce projet, je voulais mettre en lumière un groupe fantastique de femmes qui ont contribué à l'histoire de la NASA. Mon rêve serait de savoir que le premier humain sur Mars - ou un ingénieur ou un informaticien qui l'a aidée à y arriver - a joué avec les Lego Women of NASA quand elle était enfant et a été inspiré à poursuivre une carrière STIM."

Le design final des figurines Lego et de l'ensemble a été réalisé par les designers Lego Tara Wike et Gemma Anderson. Dans la proposition originale, cinq femmes de la NASA ont été incluses, mais le set n'en compte que quatre, car Katherine Johnson, mathématicienne et ingénieure qui a travaillé au calcul des trajectoires des missions Mercury et Apollo, et principal personnage du film les figures de l'Ombre, a choisi de ne pas faire partie du set.

Briser les frontières

Un défi intitulé "Breaking Boundaries"(briser les frontières) sera bientôt lancé sur LegoLife - un réseau social pour les enfants de moins de 13 ans. La campagne demande aux enfants de construire le métier de leur rêve et de partager leur création sur le réseau en utilisant les quatre modèles pour rappeler à tous qu'il n'y a aucune limite dans leur projets, pas même le ciel.

Les Legos de la NASA seront disponible à l'achat dans le monde entier à partir du 1er novembre, mais les fans chanceux en visite à New York pourront acheter l'ensemble dès le 28 octobre.