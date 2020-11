La cryptobanque Sygnum abat ses cartes avec deux solutions, l’une de tokenisation et l’autre de trading

jeudi, 26.11.2020

La fintech suisses Sygnum dévoile deux plateformes en ligne, en parallèle: l’une via laquelle les entreprises peuvent émettre leurs propres jetons numériques, l’autre pour le négoce de cryptodevise.

Trois des cofondateurs de Sygnum, en août 2019, alors que la fintech venait de recevoir son autorisation de la Finma: Mathias Imbach, Gerald Goh et Manuel Krieger.

La fintech de Zurich Sygnum a lancé, ce jeudi, sa plateforme destinée à démocratiser l'utilisation de jetons numériques (tokens) dans le monde financier. Nommée Desygnate, elle permet à des entreprises d'émettre des jetons.



La banque a aussi dévoilé un portail de négoce, pour le marché secondaire, baptisé Sygnex. Les négociations devraient être possibles au début de l'année 2021. Fonctionnant grâce à la blockchain, cette solutions prendra le rôle d’une Bourse pour les actifs déjà existants.

Pour les investisseurs, les deux plateformes donneront accès à un marché d'une valeur de plusieurs milliers de milliards de francs souffrant jusqu'ici de son illiquidité. Les émetteurs pourront lever de l'argent, s'approvisionner en liquidités ou gérer les actions de leur entreprise, promet Sygnum dans un communiqué diffusé jeudi. Des tokens de jeunes pousses et des moyennes capitalisations, des actifs immobiliers ou des parts d'œuvres d'art seront désormais négociables facilement.

Les règlements seront possibles 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Les risques de contrepartie seront réduits grâce au recours de la cryptomonnaie de Sygnum, le Digital CHF, dont le cours est ancré à celui du franc, précise la cryptobanque.

Sygnum compte parmi ses actionnaires l’ex-directeur général d’UBS Peter Wuffli et l’ancien président de la Banque nationale suisse Philipp Hildebrand. La société est fondée sur le patrimoine bancaire suisse et singapourien et opère dans le monde entier. (SM/AWP)



