Revolut facilite les dons envers la Croix Rouge

vendredi, 03.04.2020

La fintech britannique pose sa pierre à l’édifice de la lutte contre le Covid-19: elle propose à ses clients helvétiques d'arrondir tous leurs paiements à l'unité supérieure en faveur de la Croix Rouge.

SM



Nik Storonsky, fondateur et CEO de Revolut. Il trouve la vague de solidarité encourageante et est ravi de travailler avec la Croix Rouge pour apporter le plus grand soutien possible.

Les clients de Revolut en Suisse peuvent désormais faire des dons pour la Croix Rouge suisse directement depuis leur application. A cette fin, la néo-banque a établi un partenariat avec l’organisation. Son objectif est d’apporter un soutien aux communautés touchées par le coronavirus, en Suisse. Elle vise à soutenir les volontaires et employés de la structure, en première ligne pour combattre la crise, notamment les Samaritains qui effectueront des tests dans les hôpitaux et les centres de test dans les semaines et mois à venir.

Les clients de Revolut en Suisse peuvent désormais faire des dons via la fonction Donations de leur application. Cette option arrondit tous leurs paiements par carte à l’unité supérieure et reverse la différence à une œuvre de bienfaisance. La totalité de ces montants va à la Croix-Rouge suisse, Revolut ne prélevant aucun frais pour les dons. A noter que la fintech ne prévoit pas de montant minimum et que cette la fonction peut être activée et désactivée à tout moment. Deux autres options sont possibles: soit en mettant en place un paiement récurent, soit en versant un don unique.



«Nous sommes convaincus que notre communauté de clients appréciera la possibilité de faire des dons et de soutenir les personnes touchées par Covid-19. Nous sommes reconnaissants d'avoir pu mettre en place ce partenariat avec la Croix-Rouge suisse en seulement quelques jours», commente Nik Storonsky, fondateur et CEO de la première neobanque européenne à atteindre le statut de licorne.

