Finma: sanctions pécuniaires contre un ex-patron d'une banque suisse

vendredi, 24.01.2020

La Finma a confisqué à un ancien directeur général d'une banque suisse environ 730.000 francs, des gains qu'il avait indûment acquis.

L'indélicat a aussi enfreint pendant plusieurs années des directives internes de sa banque.(Keystone)

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) indique vendredi avoir confisqué à un ancien directeur général d'une banque suisse non spécifiée environ 730'000 francs, correspondant au montant de gains indûment acquis. L'ex-patron a au passage écopé d'une interdiction de pratiquer de quatre ans ainsi que d'une interdiction de négocier des valeurs mobilières de six ans.



Le gendarme helvétique des marchés financiers a constaté au cours de sa procédure désormais conclue l'exploitation par le banquier d'informations d'initiés obtenues dans le cadre de son activité pour la banque et le transfert d'informations privilégiées à des tiers.



L'indélicat a aussi enfreint pendant plusieurs années des directives internes de sa banque comme celles de l'Association suisse des banquiers, reconnues par la Finma comme des standards minimaux.(awp)