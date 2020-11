La Bourse de Zurich ouvre proche de l'équilibre, sous le signe d’une forte nervosité en amont de l'élection américaine

lundi, 02.11.2020

La fin de semaine dernière a été maussade à la Bourse suisse. Ce lundi, à l'exception de Roche, toutes les valeurs vedettes se paraient très légèrement de rouge.

Credit Suisse (-0,2%) mis à part, tous les membres du SMI lâchaient 0,1% ce lundi matin. (Keystone)

La fin de semaine dernière a été maussade à la Bourse suisse. Ce lundi, à l'exception de Roche, toutes les valeurs vedettes se paraient très légèrement de rouge.

La Bourse suisse s'apprêtait lundi à une ouverture proche des niveaux de vendredi soir. La place zurichoise a légèrement relevé la tête en fin de semaine dernière, après quatre séances dans le rouge la semaine dernière, causées par la deuxième vague de la pandémie de Covid-19 et par les incertitudes liées à la présidentielle américaine.

Les mauvais résultats trimestriels des géants technologiques GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) ont miné la séance de vendredi à Wall Street, dont les principaux indices ont terminé dans le rouge, note John Plassard de Mirabaud Banque. "La séance avait pourtant bien débuté après la publication de la croissance européenne pour le troisième trimestre", souligne l'analyste de l'établissement genevois. La nervosité reste de mise, alors que la présidentielle américaine se jouera mardi.



A 8h10, l'indice Swiss Market Index (SMI) cédait 0,01% à 9586,10,50 points, selon les indications avant-Bourse compilées par la banque Julius Baer. A l'exception de Roche, toutes les valeurs vedettes se paraient très légèrement de rouge.

Des actualités pharma

Dans une matinée plutôt calme en termes de nouvelles, les poids lourds pharma ont fait des annonces. Roche (+0,4%) a décroché en Europe une homologation pour une combinaison du Tecentriq et d'Avastin, pour le traitement de la forme la plus courante de cancer du foie: le carcinome hépatocellulaire inopérable. Novartis (-0,1%), pour sa part, a publié de nouvelles données sur l'Aimovig (erenumab), commercialisé depuis 2018. Le médicament a démontré une efficacité et une tolérabilité supérieure au topiramate contre les migraines épisodiques et chroniques.



Nestlé cédait 0,1%. Credit Suisse (-0,2%) mis à part, tous les membres du SMI lâchaient 0,1%.



Sur le marché élargi, Santhera (pas de cours) se restructure après l'abandon du développement du Puldysa (idebenone) contre la myopathie de Duchenne (DMD). La moitié des effectifs sera supprimée, pour des économies annuelles à hauteur de 10 millions de francs.



Addex (non référencé) a perçu un versement supplémentaire de 2,8 millions de dollars dans le cadre de l'extension de son partenariat avec laboratoire britannique Indivior initié en janvier 2018.



Dufry (-0,1%) ne profitait pas d'une reprise de couverture par UBS, avec une recommandation neutre. La grande banque estime que l'exploitant de boutiques hors taxes dispose de suffisamment de liquidités pour les deux prochaines années après se récente augmentation de capital.



Standard & Poor's a confirmé la note de crédit A de Helvetia (-0,1%), ainsi que la perspective stable pour l'assureur saint-gallois. (AWP)