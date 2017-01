Italie: une déflation jamais vue depuis 1959

mercredi, 04.01.2017

La fin de l'année 2016 a néanmoins été marquée par une reprise de l'inflation.

L'Italie a vu ses prix à la consommation reculer de 0,1% en 2016, une déflation jamais vue depuis 1959, selon des chiffres provisoires publiés mercredi par l'Institut national des statistiques (Istat).

Cette année-là, les prix avaient diminué de 0,4%.

En 2015, l'inflation en Italie avait ralenti pour la troisième année d'affilée, s'établissant à 0,1%, soit alors la plus faible hausse de prix annuelle enregistrée depuis 1959.

Après une hausse de 0,1% en novembre sur un an, les prix ont progressé de 0,5% en décembre sur la même période. Ce chiffre est meilleur qu'attendu, les analystes tablant sur une hausse de 0,3%.

Ce phénomène est principalement dû à une accélération de la hausse des prix des transports (+2,6% après +0,9% en novembre et +0,6% en octobre) et de l'énergie non réglementée (+2,4%).

En décembre sur un mois, les prix ont progressé de 0,4%.

Les prix calculés selon les normes harmonisées de l'Union européenne sont identiques, soit une hausse de 0,4% sur un mois et de 0,5% sur un an.

En novembre, l'Istat avait indiqué tabler sur une croissance zéro des prix en 2016 et de 1% en 2017.

Pour cette année, les analystes de la banque Intesa Sanpaolo prévoient pour leur part une inflation de 0,8%.(awp)