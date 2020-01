L'Oréal Suisse mise sur la mobilité durable

lundi, 13.01.2020

La filiale suisse de l'Oréal concrétise plusieurs initiatives visant à réduire l'impact environnemental de sa mobilité, en transformant notamment sa flotte automobile.

SG



L'Oréal Suisse a opté pour des véhicules qui permettent de diminuer son impact sur l'environnement.

Fini le diesel pour les véhicules de fonction de L'Oréal Suisse. En ce début d'année, la filiale suisse du groupe cosmétique a renouvelé l'ensemble de son parc automobile, soit 100 véhicules.

Les équipes de vente de l'entreprise roulent désormais sur un modèle alimenté au gaz naturel et au biogaz et les membres de la direction sur un modèle 100% électrique. Ces mesures permettront à l'Oréal Suisse de réduire de 42% ses émissions de CO2 dès 2020, soit 182 tonnes par an.

Pour réduire davantage l'impact sur l'environnement de ses déplacements professionnels, l'entreprise a également opté pour une politique plus restrictive. Dès ce début d'année, l'Oréal Suisse favorise les déplacements en train en Suisse et à l'étranger et limite le recours à l'avion au "strict nécessaire".

Lorsque l'usage de l'avion est inévitable, l'entreprise compensera ses émissions de CO2 liées au transport aérien par le financement d'un projet de protection climatique par le biais de la fondation MyClimate.

De nombreuses initiatives ont d'ores et déjà été menées par la filiale suisse de L'Oréal pour réduire l'empreinte environnementale des trajets quotidiens de ses équipes, comme par exemple l'introduction du télétravail et une participation pleine ou partielle de l'entreprise aux frais de transports publics des collaborateurs ne disposant pas d'un véhicule de fonction.

En 2018, une semaine entière était consacrée à la mobilité douce dans le cadre de la Sustainability Week, action de sensibilisation annuelle du groupe, prolongée en 2019 par la participation de L'Oréal Suisse au concours national Bike to Work.

Ces objectifs s'inscrivent dans le cadre de l'initiative Science Based Targets rejointe par L'Oréal en 2018. Au-delà des objectifs fixés à 2020, le groupe s'est engagé à réduire de 25% ses émissions de CO2 sur l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2030 et de rendre tous les sites de L'Oréal neutres en carbone d'ici 2025.

Basée à Vernier, la filiale suisse de L'Oréal emploie 390 personnes et a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 237 millions de francs.