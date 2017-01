Charles Vögele: filiale néerlandaise en faillite

vendredi, 27.01.2017

La filiale néerlandaise du groupe de confection Charles Vögele a annoncé vendredi sa faillite au tribunal de district d'Amsterdam. Ce dernier a accueilli favorablement la demande et nommé Johan Westerhof et Hans Hendriks en qualité de liquidateurs, indique dans un communiqué le groupe schwytzois en difficulté, passé en décembre sous la coupe de l'italien OVS par le biais de Sempione Retail.



La société de participations qui détient désormais la holding Charles Vögele avait annoncé lors de la reprise son intention de recentrer ses activités sur les marchés suisse, autrichien, hongrois et slovène.



Le groupe de mode avait pris pied aux Pays-Bas en 1999, où il dispose actuellement de 95 points de vente et occupe quelque 700 collaborateurs. - (awp)