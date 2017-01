Roche: Chugai réorganise ses divisions Marketing & Sales et Drug Safety

mercredi, 25.01.2017

La filiale japonaise du groupe pharmaceutique Roche se réorganise sur une base régionale. A partir du 1er avril, les divisions Marketing & Sales et Drug Safety seront restructurées afin qu'elles puissent être plus autonomes, a-t-elle indiqué mercredi dans un communiqué.



La division Marketing & Sales, qui compte actuellement 11 filiales, sera divisée désormais en 36 unités et sept offices régionaux (RMO) seront créés pour coordonner les activités.



Concernant la division Drug Safety, un département Safety Communication sera créé afin d'avoir un lien plus direct avec la population. Les fonctions des départements Pharmacovigilance (PV) et Drug Safety Data Management seront réorganisées en PV Science et Safety Real World Data Science, précise le communiqué. - (awp)