Aldi Suisse relèvera sa masse salariale de 1% l'an prochain

jeudi, 05.12.2019

La filiale helvétique du géant allemand du commerce de détail Aldi augmentera les rémunérations de tous ses collaborateurs d'au minimum 0,8%.

Aldi Suisse relève à compter de l'an prochain sa masse salariale de 1%. La filiale helvétique du géant allemand du commerce de détail Aldi augmentera les rémunérations de tous ses collaborateurs d'au minimum 0,8%, hausse à laquelle s'ajoutera un bon d'achat. Il s'agit de la 13e hausse d'affilée, a précisé jeudi le discounter.



Selon les régions, le salaire minimal mensuel pour 42 heures de travail hebdomadaire, atteindra entre 4387 et 4684 francs, précise le détaillant, notant qu'il s'agit de la rémunération minimale la plus élevée de la branche en Suisse. Elle revendique aussi une prestation de choix en la matière pour les apprentis avec des montants allant de 1130 francs mensuels en première année d'apprentissage à 1883 francs pour la 3e et dernière année.



L'entreprise verse un 13e salaire à l'ensemble de ses quelque 3300 collaborateurs. L'an dernier, Aldi a embauché environ 200 nouveaux employés. A compter du 1er janvier prochain, le discounter étendra le congé paternité de deux à quatre semaines.(awp)