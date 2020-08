Covid-19: Roche collabore avec Regeneron sur un traitement

La filiale de Roche aux Etats-Unis met ses capacités à disposition de son compatriote Regeneron pour la production du traitement du nouveau coronavirus.

Le Regn-Cov2 dispose du potentiel pour être administré en traitement aussi bien curatif que préventif pour les personnes exposées au virus. (Keystone)

Roche met ses capacités à disposition du laboratoire américain Regeneron pour la production du traitement expérimental de ce dernier Regn-Cov2, destiné à combattre le Sars-Cov-2 à l'origine du Covid-19.

Cette combinaison de deux anticorps fait pour le moment l'objet d'études cliniques avancées, précise le géant pharmaceutique rhénan mercredi dans un communiqué. Les anticorps sont issus de souris génétiquement modifiées pour disposer d'un système immunitaire humain - propriété de Regeneron estampillée "Velocimmune" - ainsi que de patients humains remis de la maladie.

Le transfert de technologies a d'ores et déjà commencé et doit permettre de plus que tripler les capacités de production de Regeneron. Les deux partenaires financeront conjointement les étapes de développement restantes.

Moyennant l'obtention des autorisations de commercialisation, Regeneron sera responsable de la distribution aux Etats-Unis, quand Roche couvrira le reste du monde. La multinationale rhénane sera aussi chargée d'obtenir les feux verts réglementaires en dehors du pays de l'oncle Sam.

Le Regn-Cov2 dispose du potentiel pour être administré en traitement aussi bien curatif que préventif pour les personnes exposées au virus.

Le rapprochement entre Roche et Regeneron, deux des meilleures développeurs d'anticorps de la planète, doit permettre d'approvisionner rapidement l'ensemble de la planète, ce que Regeneron seul n'aurait pas été en mesure de faire, salue la Banque cantonale de Zurich (ZKB) dans un commentaire.

Résolument confiant, l'établissement zurichois prévient toutefois qu'il demeure prématuré de tenir l'homologation de la substance du laboratoire new-yorkais pour acquise.

Mirabaud préfère aussi ne pas intégrer à ce stade de revenus potentiels de ce traitement dans sa modélisation, d'autant que les questions de fixation des prix et de demande sont loin d'être résolues.

