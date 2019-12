Schindler: la réorganisation au Tessin menace une dizaine d'emplois

La fermeture du site de Quartino au Tessin pourrait menacer une dizaine d'emplois, sur les 460 que compte l'entreprise.

Une dizaine de licenciements auraient déjà été notifiés la semaine dernière.(Keystone)

Le groupe Schindler devrait fermer "dans les prochains mois" son site de Quartino, dans la région de Bellinzone, où travaillent une soixantaine de collaborateurs. Parmi ces derniers, seule environ la moitié devrait se voir offrir un transfert sur le site de Locarno, où l'entreprise compte déjà 460 employés.



Sollicité lundi par AWP, le fabricant lucernois d'ascenseurs et d'escaliers roulants n'était pas disponible pour plus de détails. Il a cependant assuré à tio.ch que cette réorganisation, prévue de longue date, "n'est pas due à des difficultés conjoncturelles".



Selon le portail d'information tessinois, une dizaine de licenciements auraient déjà été notifiés la semaine dernière. En outre, une vingtaine d'employés intérimaires risquent de ne pas voir leur contrat renouvelé. Le syndicat Unia a indiqué être "au courant de la situation" et a signifié son intention de prendre contact avec la direction de l'entreprise.(awp)