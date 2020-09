Christoph Mäder, nouveau président d’Economiesuisse

vendredi, 04.09.2020

La faitière patronale helvétique Economiesuisse a confirmé vendredi Christoph Mäder à la présidence de la Fédération des entreprises suisses.

Christoph Mäder a été membre de la direction générale du géant agrochimique Syngenta.

Le Comité d’eco­no­mie­suisse a élu, à l’una­ni­mité, Chris­toph Mäder à la pré­si­dence de la faî­tière de l’éco­no­mie. Il succèdera à Heinz Karrer le 1er octobre. L'actuel président avait pris ses fonctions en 2013.

Son élection était intervenue dans une période difficile pour Economiesuisse, notamment avec la départ d'une importante association membre. M. Mäder a siégé au comité d'Economiesuisse entre 2008 et 2019, avec la fonction de vice-président entre 2011 et 2017.

L'Argovien a été membre de la direction générale du géant agrochimique Syngenta et présidé la faîtière scienceindustries, qui regroupe les sociétés pharmaceutiques et chimiques.

En tant que membre du conseil d’administration de plusieurs entreprises nationales et internationales telles que Bâloise Holding SA, Ems-Chemie Holding AG et Lonza Group AG, Christoph Mäder sait combien des conditions d’activité concurrentielles sont importantes pour une économie suisse forte et interconnectée à l’échelle internationale. Il est un ambassadeur crédible et engagé d’une place économique tournée vers l’avenir et prospère. Il défend des idées clairement libérales, écrit Economiesuisse dans un communiqué diffusé vendredi.

Christoph Mäder a déclaré qu’il était déterminé à développer et à renforcer la faîtière de l’économie en collaboration avec ses membres. Il œuvrera à ce que notre organisation continue de se concentrer sur des dossiers de politique économique importants et de défendre les milieux économiques avec détermination, de manière responsable, courageuse et factuelle, relate Economiesuisse dans un communiqué diffusé vendredi.

L’assemblée générale 2020 a élu sept personnes au Comité:

Thomas Bucher, directeur Financial services (CFO), membre de la direction d’Alpiq Holding SA

Peter Derendinger, président du conseil d’administration de Credit Suisse (Suisse) SA

Carl Illi, propriétaire de CWC Textil AG, président de Swiss Textiles

Annette Luther, secrétaire du conseil d’administration de Roche

Emmanuel Raffner, propriétaire d’Industrie Lauener SA, Boudry

Thomas Wellauer, président du conseil d’administration de SIX Group SA

Christoph Mäder, membre du conseil d’administration de Bâloise Holding SA

(avec AWP)