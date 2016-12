GAM opère différents changements au sein de son comité exécutif

mercredi, 14.12.2016

La direction du gestionnaire d'actifs GAM va connaître quelques changements avec l'arrivée de Dirk Spiegel, nommé directeur juridique.

Comme annoncé en juillet, Tim Rainsford prendra la suite de Craig Wallis, actuellement responsable de la distribution et des opérations et membre de la direction, qui quittera l'entreprise en début d'année.

La direction du gestionnaire d'actifs GAM va connaître quelques changements avec l'arrivée de Dirk Spiegel, nommé directeur juridique. Il va remplacer l'actuel titulaire du poste Scott Sullivan qui quittera le comité exécutif à la fin de l'année pour prendre la vice-présidence du conseil d'administration, indique le groupe zurichois mercredi. M. Spiegel occupe la fonction de responsable juridique pour l'Europe.



GAM a également créé un poste de directeur du risque, qui reviendra à Elmar Zumbuehl. L'actuel responsable du risque et de la gouvernance siègera ainsi à la direction.



Comme annoncé en juillet, Tim Rainsford prendra la suite de Craig Wallis, actuellement responsable de la distribution et des opérations et membre de la direction, qui quittera l'entreprise en début d'année. Il occupera le poste de directeur de la distribution.



"Avec ces nominations, l'équipe de direction est bien positionnée pour faire progresser nos initiatives de croissances", affirme Alexander Friedman, directeur général (CEO) de GAM, cité dans le communiqué.



Toutes les nominations à la direction seront effectives au 1er février. - (awp)