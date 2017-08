Givaudan augmente son bénéfice net semestriel

jeudi, 20.07.2017

La direction a confirmé les objectifs à moyen terme, à savoir une croissance du chiffre d'affaires de 4% à 5%.

La direction a confirmé les objectifs à moyen terme, à savoir une croissance du chiffre d'affaires de 4% à 5%.

Givaudan a réalisé au premier semestre un bénéfice net en hausse de 4,3% à 384 millions de francs. Le leader mondial des arômes et parfums est parvenu à augmenter ses recettes, mais la rentabilité s'est légèrement contractée. Le groupe verniolan a confirmé ses objectifs à moyen terme.

Le chiffre d'affaires a crû de 6,4% à 2,48 milliards de francs et de 2,3% sur une base comparable. Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a par contre reculé de 6,4% à 597 millions, tandis que la marge s'est affaissée de 3,3 points de pourcentage à 24,0%.

Au premier semestre 2016, Givaudan avait encaissé des gains exceptionnels de 55 mio CHF en raison d'un changement dans les régimes de retraite. Le groupe a par ailleurs dépensé pendant la période sous revue 24 mio pour préparer le programme "Givaudan Business Solutions".

Givaudan a légèrement manqué les attentes pour les ventes, anticipées par les analystes à 2,51 mrd CHF. L'Ebitda a par contre dépassé les 591 mio prévus par le marché, tout comme le résultat net pronostiqué à seulement 367 millions.

La direction a confirmé les objectifs à moyen terme, à savoir une croissance du chiffre d'affaires de 4% à 5% et un flux de trésorerie disponible de 12% à 17% des recettes en moyenne et par an entre 2015 et 2020. Le groupe veut "maintenir ses pratiques actuelles en matière de dividendes". Le reversement aux actionnaires s'était élevé à 56,00 CHF par action au titre de 2016.(awp)