Economiesuisse veut prévenir les obstacles à la numérisation

jeudi, 26.01.2017

La digitalisation croissante de l'économie offrira en permanence de nouvelles opportunités: pour cette raison, elle ne doit pas inquiéter les politiques, selon economiesuisse.

Des réglementations limitant la liberté d'entreprise ne devraient être possibles que si elles sont proportionnelles et qu'il n'existe pas de meilleure solution, d'après economiesuisse.

La digitalisation croissante de l'économie offrira en permanence de nouvelles opportunités: pour cette raison, elle ne doit pas inquiéter les politiques, selon economiesuisse. La faîtière des grandes entreprises leur demande "de ne pas céder aux sirènes régulatoires".



"Ne cloisonnons pas notre pays à coup de réglementations protectionnistes qui entravent la concurrence et freinent l'innovation", a souligné jeudi à Berne le président d'economiesuisse, lors de la conférence annuelle de l'organisation. L'ouverture de notre économie est l'un des facteurs de succès fondamentaux de la Suisse et prend toute son importance en matière d'économie numérique, poursuit-il.



Des réglementations limitant la liberté d'entreprise ne devraient être possibles que si elles sont proportionnelles et qu'il n'existe pas de meilleure solution, d'après economiesuisse. Un mauvais exemple, selon M. Karrer: la révision de la loi sur les maisons de jeu, avec l'idée d'introduire des blocages de réseau pour limiter l'accès aux jeux en ligne à l'étranger.



Appliquée correctement, la législation actuelle est suffisamment efficace au sein d'une économie numérisée. Sans compter qu'un excès de réglementation dans ce domaine ouvrirait la porte aux revendications d'autres branches, assure economiesuisse.



La faîtière cite aussi l'exemple des taxis, pour lesquels il serait même judicieux de supprimer des normes sévères et dépassées, comme le demande une motion du conseiller national Philippe Nantermod (PLR/VS) transmise en décembre au Conseil fédéral. Le but est de ne plus injustement avantager les offres récentes de covoiturage payant ou de transport avec chauffeur par rapport aux taxis. - (awp)