Le colosse chinois JD.com débarque bientôt à la Bourse de Hong Kong

vendredi, 05.06.2020

La deuxième plus grande compagnie de vente en ligne de Ching, JD.com, s'apprête à entrer à la Bourse de Hong Kong.

Un employé trie des colis à l'extérieur d'un magasin JD.com, le numéro deux chinois de l'e-commerce, dans une université de la ville de Pékin. (Keystone)

Le géant chinois du commerce en ligne JD.com a déposé vendredi sa demande d'introduction à la Bourse de Hong Kong, en dépit des menaces que fait peser Pékin avec son projet de loi controversé sur la sécurité nationale dans le territoire semi-autonome. Cet autre «Amazon chinois» inscrit son nom sur la deuxième place du podium du commerce en ligne en Chine, derrière Alibaba et devant Pinduoduo.



L’opération pourrait se dérouler dès la semaine prochaine, selon Bloomberg News, qui avait déjà affirmé que JD.com espérait lever 2 milliards de dollars – quasiment autant en francs – lors de cette introduction.



JD.com est déjà coté au Nasdaq où il avait récolté 1,78 milliard de dollars lors de son introduction en 2014. Il pèse désormais 64 milliards de dollars de capitalisation boursière. Cette double cotation doit permettre à l'entreprise de mieux concurrencer ses principaux rivaux, notamment l'américain Amazon et le chinois Alibaba. L'an dernier, ce dernier avait levé la somme considérable de 12,9 milliards lors de son introduction à la Bourse de Hong Kong.



Cette décision de JD.com intervient alors que les entreprises chinoises cherchent à s'implanter plus près de chez elles, dans un contexte de tensions commerciales croissantes entre Pékin et Washington. Cependant, Hong Kong est également en proie à l'instabilité politique après sept mois de manifestations monstres l'an dernier. En mai, Pékin a annoncé son intention d'imposer une loi sur la sécurité nationale au territoire en réponse à ce mouvement pro-démocratie. Cette décision a suscité l'inquiétude de nombreux pays occidentaux. Pour la Chine, cette mesure s'impose pour lutter contre les activités séparatistes, "terroristes" et la subversion. Les opposants démocrates à ce projet de moi redoutent qu'elle n'ouvre la voie à une régression sans précédent des libertés et de l'autonomie dont jouit la métropole financière depuis sa rétrocession à la Chine en 1997.

Jeudi, NetEase, une plateforme chinoise de e-commerce, avait fait part de son intention de lever 2,7 milliards de dollars en entrant également à la Bourse de Hong Kong.