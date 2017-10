La Banque Deutsche Apotheker und Ärztebank accélère sa transformation digitale avec Avaloq

mercredi, 11.10.2017

La Deutsche Apotheker und Ärztebank (apoBank) a sélectionné Avaloq pour poursuivre sa transformation digitale. L'élargissement de l'offre de produits et l'amélioration de l'expérience digitale de la clientèle sont prévues.

La solution d’Avaloq devrait permettre à la banque d’élargir son offre de produits et d’améliorer l’expérience digitale de sa clientèle.

La Deutsche Apotheker und Ärztebank (apoBank) a sélectionné Avaloq pour poursuivre sa transformation digitale. L’Avaloq Banking Suite offre une solution innovante pour qu’apoBank puisse exécuter sa stratégie digitale. La solution d’Avaloq devrait permettre à la banque d’élargir son offre de produits et d’améliorer l’expérience digitale de sa clientèle.

La décision d’apoBank fait suite à une période d’évaluation initiale et un avant-projet avec Avaloq qui avaient débuté en septembre 2016. A l’issue de cet avant-projet concluant, apoBank a pris la décision stratégique de s’associer avec Avaloq et de mettre en oeuvre l’Avaloq Banking Suite, la solution bancaire et digitale d’Avaloq.

apoBank suit une stratégie de croissance claire fondée sur l’élargissement de son offre de produits et l’amélioration de l’expérience digitale de sa clientèle. Avaloq jouera un rôle critique dans l’exécution de cette stratégie et lui permettra aussi d’accroître son efficacité opérationnelle.

La solution d’Avaloq est flexible et évolutive, deux facteurs clés pour que le socle informatique d’apoBank soit bâti sur des fondements pérennes. apoBank et ses clients bénéficieront ainsi d’une réduction du délai de mise sur le marché de produits innovants. De plus, la solution d’Avaloq satisfait à toutes les réglementations régionales et aux exigences informatiques spécifiques de la Banque Centrale Européenne (BCE).

La mise en oeuvre de l’Avaloq Banking Suite à apoBank sera effectuée conjointement par DXC Technology, Orbium et Avaloq. Le projet commence immédiatement, Avaloq renforçant les équipes qui ont déjà participé à l’avant-projet concluant.