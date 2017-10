A New York, les multiples déclinaisons de la tech

vendredi, 13.10.2017

La dernière décennie a vu New York catapultée au rang de second hub tech des Etats Unis. Certains classements la mettent au deuxième rang mondial derrière la Californie. Entretien avec le directeur du swissnex New York.

Elsa Floret, New York.



Oliver Haugen dirige le bureau à New York de swissnex, le consulat suisse pour la science et l’innovation. Il pilotera un roadshow en Suisse afin de recruter de jeunes start-up pour les camps de la Commission pour la technologie et l’innovation(CTI).

