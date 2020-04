La Délégation des finances débloque 10 milliards de plus

mercredi, 08.04.2020

La Délégation des finances des Chambres fédérales débloque 10 milliards de francs de plus immédiatement pour contrer la crise du coronavirus.

Les coopératives de cautionnement de la Confédération peuvent dès à présent cautionner des prêts allant jusqu'à un nouveau montant de 30 milliards de francs.(Keystone)

La Délégation des finances des Chambres fédérales reconnaît le caractère urgent du crédit demandé par le Conseil fédéral et débloque ainsi 10 milliards de francs de plus.



La délégation a pris cette décision après avoir procédé à une pesée générale des intérêts, indiquent mercredi les services du Parlement. A ce jour, elle a reconnu le caractère urgent de 30 milliards de francs sur les 40 milliards destinés aux cautionnements solidaires liés au Covid-19 et en a approuvé le montant.



Les coopératives de cautionnement de la Confédération peuvent dès à présent cautionner des prêts allant jusqu'à un nouveau montant de 30 milliards de francs. Cette somme sera soumise au Parlement lors de la session extraordinaire au début du mois de mai.



Les 10 milliards de francs restants devront être soumis au Parlement si possible dans le cadre de la procédure ordinaire, estime la délégation. Les commissions des finances compétentes en la matière examineront ce montant avant de le transmettre à l'Assemblée fédérale. Celle-ci se prononcera lors de la session extraordinaire.(awp)

