Le bitcoin reste de marbre face au suspense américain

mercredi, 04.11.2020

La crypto-devise lancée par Satoshi Nakamoto, le bitcoin, est peu sensible aux incertitudes électorales étasuniennes.

Si le reste du marché crypto affiche une tendance à la baisse, le cours bitcoin reste stable. (Keystone)

Le cours du bitcoin est quasiment resté sur ses marques mercredi à l'annonce des premiers résultats partiels de l'élection présidentielle américaine. Au vu du degré élevé d'incertitude quant à l'issue du scrutin, l'évolution sur le marché des cryptodevises reste dans le flou.



Après avoir refranchi la marque des 14'000 dollars dans la nuit, le bitcoin était retombé à 13'650 dollars mercredi matin sur la plateforme européenne de négoce Bitstamp, pratiquement à l'équilibre par rapport à la semaine précédente. La capitalisation de la plus connue des monnaies virtuelles se situait ainsi à 253 milliards de dollars.



Les observateurs du marché évoquent les incertitudes entourant l'issue de l'élection présidentielle américaine comme l'une des raisons de cette valse-hésitation. A l'image des marchés financiers, de nombreux investisseurs renoncent actuellement à un positionnement clair, à en croire des courtiers.



"Le marché traditionnel a montré une certaine faiblesse ces derniers jours", explique Crypto Broker dans un commentaire, signalant qu'il faut s'attendre à une plus grande volatilité du marché. La question est maintenant de savoir comment cela va affecter le marché des cryptomonnaies, estime l'expert en devises numériques.



Le reste du marché crypto affichait cependant une tendance à la baisse, à l'image de l'éther - deuxième plus importante devise du secteur après le bitcoin - qui s'est déprécié de 5,7 % sur une base hebdomadaire, à environ 380 dollars.



La capitalisation de l'ensemble du marché de la cryptographie a donc quelque peu reculé. Selon le portail spécialisé CoinGecko, elle se situe actuellement à quelque 400 milliards de dollars, soit 10 milliards de moins que la semaine précédente.

La part du bitcoin sur le marché a quant à elle augmenté d'un point de pourcentage pour atteindre 63%. (AWP)