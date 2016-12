La croissance genevoise encore en dessous du niveau suisse en 2017

Les prix de l’immobilier témoignent d’un «rééquilibrage en douceur», éloignant le risque de bulle. - (DR/MT)

La croissance restera modérée à Genève l’an prochain, à nouveau en deçà de la croissance au niveau suisse, d’après les perspectives économiques de la Banque cantonale de Genève (BCGE), publiées mardi. Mais l’écart avec les chiffres nationaux se réduit: le canton devrait ainsi enregistrer une progression de son PIB de 1,1% en 2017, contre 1,3% pour la Suisse. Après respectivement 0,9% contre 1,4% en 2016.

Pour la banque, le canton est en particulier impacté par «le coup de frein du secteur horloger», ce dernier comptant pour 68% des exportations du canton. Les chiffres des exportations horlogères, également publiés mardi, ont d’ailleurs marqué un dix-septième mois consécutif de baisse. Mais pour la banque, ce sont surtout les variables de taux de change et de taux d’intérêt qui expliquent ce différentiel de croissance.

Selon le critère de mesure du PIB par emploi, Genève se situe à un très haut niveau en comparaison internationale (137.000 francs). Il a été assez stable sur les neuf dernières années, contrairement à celui de ses principaux partenaires. L’inflation est quant à elle attendue en hausse de 0.4%, au même rythme que l’ensemble du pays, après une année 2016 autour de -0.4%.

Pour la BCGE, l’immobilier ne devrait pas connaître de choc dans le canton. « On ne constate pas de forte accélération de l’offre immobilière à Genève, mais un nombre de transactions substantiellement accru », d’après le communiqué. Les taux de vacance sont en hausse, particulièrement dans les bureaux. Leurs loyers affichent une baisse en termes annuels de 2.7%. La démographie, en particulier du solde migratoire, est importante pour soutenir l’immobilier : à Genève, elle contribue pour 78% de la croissance de la population. Les prix de l’immobilier témoignent ainsi d’un « rééquilibrage en douceur », éloignant le risque de bulle. Ils ont plus particulièrement reculé dans le segment résidentiel : mois après mois, les prix des maisons individuelles et des appartements en propriété par étage (PPE) s’éloignent des sommets atteints en 2012.

Dans le secteur financier enfin, la demande de prestations devrait s’étoffer, selon les opinions des professionnels de la branche compilées par l’office cantonal de la statistique (OCSTAT). Ils prévoient une légère amélioration de la marche des affaires à un horizon de six mois, alors que la pression sur les tarifs va subsister et que l’environnement des taux d’intérêt négatifs continue de réduire les marges d’intérêts. - (MT)