Roche décoiffe les attentes au premier trimestre 2020

mercredi, 22.04.2020

Le géant pharmaceutique Roche a enregistré sur les trois premiers mois de l'année une poussée de croissance de 2% - 7% à taux de changes constants (tcc) - pour engranger un chiffre d'affaires de 15,14 milliards de francs. La direction reconduit au passage ses projections pour l'ensemble de l'exercice, nonobstant la pandémie de coronavirus, tout comme sa politique expansive en matière de rémunération des actionnaires.



La croissance a été alimentée par la principale division Pharmaceuticals, dont les revenus ont progressé de 3% (+7% tcc) à 12,26 milliards. Diagnostics a essuyé une légère contraction de 1% en francs (+5% tcc) à 2,88 milliards.



La performance s'inscrit ainsi dans le haut des projections émises par les analystes du consensus AWP, qui articulaient en moyenne des recettes totales de 14,87 milliards de francs, dont 11,99 milliards dans les médicaments et 2,87 milliards dans les outils de diagnostic.



La multinationale ambitionne toujours de générer en 2020 une croissance hors effets de changes de 1 à 5%, assortie d'une progression comparable du bénéfice de base par bon de jouissance. Les actionnaires peuvent compter sur un dividende en hausse.(awp)