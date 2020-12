Les bénéfices de toute crise

mardi, 01.12.2020

La crise sanitaire, engendrant une crise économique et sociale, pèse cruellement sur chaque individu, au point de ne plus espérer de salut que dans un vaccin.

Jacques Neirynck *



La crise est considérée comme une pure engeance dont il faut se débarrasser au plus vite car elle n’a que des effets désagréables, voire mortifères.



C’est vrai pour tant d’individus qui ont perdu la vie, la santé, leur entreprise, leur emploi. On ne peut que compatir et tenter de compenser leurs pertes. Mais ils sont sacrifiés pour une cause qui les dépasse, qui concerne la société planétaire. Car, tout ce qui est pénible est aussi instructif. Dans leurs efforts pour lutter contre une grave menace, l’ingéniosité des humains n’a pas de limite. Le pire nous enseigne qu’il est surmontable, amendable, corrigible. Comme on ne peut le supprimer, il faut bien le supporter. Mais le moins mal possible. Tel fut et est encore le moteur de l’inventivité des humains, en technique ou en art de vivre ensemble.



Considérée sous l’angle positif, la Seconde Guerre mondiale fut à l’origine de trois techniques majeures : l’informatique, le nucléaire et le spatial. Celles-ci ne sont pas sans inconvénients, mais elles apportent aussi une foule de bénéfices. On peut y ajouter les antibiotiques, les textiles artificiels, le caoutchouc synthétique, la chirurgie cardiovasculaire. De la même façon, la pandémie de 2020 a obligé à accélérer trois innovations : le télétravail, la flexibilité budgétaire et la convivialité restreinte.



On aurait pu depuis un quart de siècle cesser de rassembler des cohortes d’employés dans le même bâtiment pour les colloquer ensuite chacun devant un écran d’ordinateur. Le même travail peut être effectué à domicile en épargnant le coût, le temps, la pollution et la fatigue de transports congestionnés.



La coutume et même la crédibilité internationale voulaient qu’un Etat ne s’endette pas au-delà du montant de son revenu annuel. Par rapport à cette norme, il y avait de pays vertueux comme l’Allemagne ou la Suisse et d’autres volages comme la Grèce ou l’Argentine. Le mobile affiché était toujours le même: ne pas laisser de dettes à nos enfants. Or, l’épidémie a rapidement fait apparaître des besoins imprévus. Instantanément les milliards furent disponibles.



Plus étonnant fut le confinement dans toutes ses virtualités. Il fallut renoncer aux manifestations culturelles et sportives, aux offices religieux, restreindre les funérailles et les mariages à des assemblées minuscules. La coutume des poignées de main et des bisous fut suspendue. Nous avons appris à ne plus transmettre nos bactéries et nos virus par négligence.



Sous ces innovations se cache une révolution mentale : les coutumes ne sont pas sacrées. Il y a moyen de développer et de valider un vaccin en un an plutôt qu’en trois ou quatre. Ce pourrait être le plus grand bénéfice de l’épidémie : nous apprendre que la société de croissance et de consommation effrénée se heurte aux limites de la Nature et que les retours de bâton de celle-ci sont terribles. Ce fut une répétition générale de ce que nous devrons accepter pour enrayer la transition climatique.



Chaque épreuve force à avancer ou à disparaitre. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts.

* Professeur honoraire EPFL