La crise exige une refonte du marché de l’emploi

dimanche, 24.05.2020

Saadia Zahidi*



Saadia Zahidi.

La fête du travail a coïncidé cette année avec l’apocalypse des emplois provoquée par la pandémie de Covid-19. L’Organisation internationale du travail a ainsi prévu que près de la moitié des 3 milliards de travailleurs dans le monde risquent de perdre leurs emplois.



Pour de nombreux travailleurs, le confinement a précipité l’arrivée de «l’avenir du travail», un terme invoqué ces dernières années en rapport avec les opportunités et les défis de la rupture technologique et les facteurs économiques structurels qui déterminent la qualité des moyens de subsistance.



Une action immédiate est nécessaire pour protéger les emplois et employeurs, et fournir un soutien au revenu et d’autres mesures de sécurité aux travailleurs. Cette période est l’occasion de jeter les bases d’un marché du travail plus résistant et d’un monde plus égalitaire. Voici cinq façons pour y arriver:

1) Doubler les efforts de perfectionnement et de reconversion: ces dernières années, les gouvernements, les entreprises et les travailleurs ont commencé à donner la priorité à la reconversion et au perfectionnement professionnels. Les retombées de la pandémie accéléreront encore la numérisation et l’automatisation dans toute une série de secteurs. Cela nécessite de nouveaux investissements et des mécanismes de perfectionnement et de reconversion. Il est crucial que les employeurs redoublent d’efforts pour reconvertir les travailleurs. Il est aussi essentiel que les gouvernements prennent des mesures afin de préparer au mieux les travailleurs à l’économie post-pandémique.

2) Identifier les emplois de demain: le Forum économique mondial a offert une vision des emplois de demain début 2020. Ils sont largement concentrés parmi les professions de soins aux personnes, de soutien à la planète, de gestion des nouvelles technologies et de communication. Comme la pandémie met en évidence les rôles essentiels des travailleurs dans les hôpitaux, les opportunités au sein de l’économie des soins devraient augmenter. De nouvelles sources d’emplois émergeront aussi de l’économie verte et de la recherche médicale, entre autres. Pour les économies en développement, une nouvelle approche proactive des emplois de demain est essentielle alors que les chaînes de valeur mondiales et le modèle de croissance fondé sur l’industrie manufacturière sont réexaminés.

3) Donner la priorité à la réaffectation et au réemploi: un soutien actif aux travailleurs à risque et aux chômeurs sera essentiel. De nombreuses entreprises ont déjà pris des mesures de soutien à court terme pour réaffecter rapidement les travailleurs de fonctions peu demandées à des fonctions très demandées. Dans les pays où les gouvernements ont mis en place des systèmes permettant de le faire à grande échelle, les travailleurs se portent déjà mieux. Cependant, étant donné la nature générale de la crise actuelle, il est essentiel que ces services soient élargis et adaptés à la période de reprise post-pandémique.

4) Revaloriser les activités essentielles et améliorer la qualité des emplois: il est devenu évident que nos travailleurs les plus essentiels font partie de ceux qui occupent les postes les moins bien rémunérés, et que dans de nombreuses économies en développement en particulier, une protection sociale de base fait défaut à une grande partie des travailleurs. Les lois, les normes et les salaires n’ont pas suivi le rythme des besoins des travailleurs. Il est impératif que les gouvernements, les entreprises et les représentants des travailleurs collaborent pour améliorer les protocoles qui régissent nos marchés du travail.

5) Une reprise, une réinitialisation et une reconstruction concertées: la collaboration entre les employeurs, gouvernements et travailleurs sera essentielle à la reprise. Le Forum économique mondial a annoncé en janvier la création d’une plateforme consacrée à l’amélioration de l’éducation, des compétences et des emplois pour un milliard de personnes d’ici 2030. Nous avons maintenant dédié cette plateforme au soutien des gouvernements, entreprises et éducateurs afin d’aider les travailleurs et étudiants à échanger les meilleures pratiques et à reconstruire de meilleurs systèmes d’éducation, de compétences et d’emploi pour la reprise post-pandémique.

Cette crise pandémique a plus que jamais mis en évidence les insuffisances et les inégalités de notre système. Toutefois, elle a aussi recentré les esprits des dirigeants mondiaux sur la valeur fondamentale de la vie humaine, du potentiel humain et des moyens de subsistance. Voici donc l’occasion d’investir dans notre bien le plus précieux: notre capital humain.

* Directrice exécutive, Forum économique mondial