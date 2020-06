Le coronavirus relance le financement participatif en Suisse

mercredi, 03.06.2020

La crise du COVID-19 pourrait donner un nouvel élan au financement participatif, selon une étude de la Haute école de Lucerne. Plus de 40 plateformes en ligne temporaires ont été créées au cours des derniers mois, vendant principalement des bons pour les PME locales.

MH



Plus de 10 millions de francs ont été générés entre mars et mai 2020.(Keystone)

Les taux de croissance du marché du crowdfunding suisse en 2019 ont été positifs, mais légèrement inférieurs aux attentes, selon le septième moniteur de crowdfunding de la Haute école de Lucerne. Le volume de financement recensé par les plateformes helvétiques a atteint 597,1 millions, soit 15,6% de plus qu'en 2018.

Pour 2020, les auteurs de l'études prévoient que les volumes de financement participatif atteignent les 700 voire les 900 millions de francs. La crise du COVID-19 pourrait en effet donner un nouvel élan au financement participatif. La croissance sera motivée principalement par le crowdinvesting immobilier et le crowlending.

Plus de 10 millions entre mars et mai 2020

Les plateformes de financement participatif existantes ont lancé des initiatives spéciales pour soutenir les PME et les travailleurs indépendants durant la pandémie. Plus de 40 plateformes en ligne temporaires ont ainsi été créées au cours des derniers mois, vendant principalement des bons pour les PME locales d'envergure modeste touchées par la pandémie.

Parmi ces initiatives figurent celles lancées par #ensemble19 et «soutien aux commerçants» en Suisse romande, ainsi que Bärn Hiuft, Arosa Tourism et DireQt de QoQa. Plus de 10 millions de francs ont été générés via ces seules plateformes entre mars et mai 2020.

«De nombreuses personnes parmi les donateurs sur ces plateformes soutiennent une entreprise ou un projet en ligne pour la première fois », explique Simon Amrein, auteur et professeur à la Haute école de Lucerne. Ce dernier s'attend à un impact positif sur le le long terme, en raison des nombreux nouveaux arrivants dans le monde du financement en ligne.

Baisse du crowdlending

La situation est quelque peu différente pour le financement des projets de PME via des prêts rémunérés, que l'on nomme "crowdlending". Les auteurs de l'étude ont observé une baisse temporaire de la demande de ces prêts en dessous d'un volume de 500'000 francs.

"La raison de cette évolution est, entre autres, que les PME sont éligibles à une offre sans intérêt garanti par le gouvernement fédéral, d'un montant maximal de 500'000 francs auprès des banques, et pratiquement sans audit préalable", explique Andreas Dietrich, auteur de l'étude.

La Confédération suisse a stipulé que ces prêts ne peuvent être utilisés que pour les besoins de liquidités en cours. Dans ce contexte, la demande à moyen terme des prêts participatifs ne devraient pas être affectés de manière significative par les prêts COVID-19 du gouvernement.

Dans l'ensemble, les plateformes de prêt participatif devraient gagner en popularité au second semestre, car certaines PME auront bientôt besoin de fonds supplémentaires si la crise persiste.

En 2019, les deux plateformes Ideenkicker et Crowdpark se sont retirées du marché et la plateforme Lendico a été reprise par Lend. Advanon a revu son modèle commercial, ce qui fait qu'il n'est plus inclus dans le Crowdfunding Monitor. En mai 2020, CreditGate24 a communiqué le rachat d'Advanon. A la fin du mois d'avril, 39 plates-formes de financement participatif ont été comptabilisées en Suisse.